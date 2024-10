ilSaronnese

UBOLDO – “Nell’esprimere dispiacere per l’accaduto, Cava Fusi informa che oggi intorno alle 15.30 un proprio dipendente è rimasto ferito ad un braccio”.

Inizia così la nota sull’infortunio avvenuto oggi 25 ottobre ad Uboldo.

“I responsabili della cava sono immediatamente intervenuti sul posto prestando le prime cure e allertando i soccorsi. Cava Fusi ha attivato una commissione di inchiesta interna per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e si è messa a completa disposizione delle autorità intervenute sul posto. Dai primi accertamenti, risulta che l’episodio è avvenuto presso un impianto a funzionamento autonomo che non richiede la presenza umana, dotato delle necessarie certificazioni e dotazioni di legge e di sicurezza, in quel momento in regolare movimento”.

(foto archivio)

