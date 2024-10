news

Il mercato delle criptovalute sembra essere sempre più vicino alla bull run che tutti attendono insieme al superciclo delle meme coin: ecco perché gli investitori cercano delle nuove opportunità di criptovalute per ottenere guadagni interessanti.

Flockerz ($FLOCK) è un progetto emergente in prevendita, che sta rapidamente guadagnando popolarità in quanto punta a decentralizzare il mercato delle criptovalute creando il primo meccanismo vote-to-earn, che consente di guadagnare un reddito passivo partecipando alla governance del progetto.

Grazie a questo FLOCK ha superato $1 milione in prevendita, al costo attuale di $0,0058394 per unità: ecco come partecipare alla presale prima del prossimo aumento di prezzo, per investire in un token molto promettente.

Flockerz ($FLOCK) introduce il vote-to-earn: gli utenti partecipano alla governance ottenendo in cambio delle ricompense

Flockerz ($FLOCK) è una nuova meme coin incentrata sulla comunità, denominata The Flock, mentre l’ecosistema si chiama Flocktopia, una piattaforma aperta in cui gli utenti possono votare e proporre tutto ciò che attiene la DAO, ricevendo in cambio i token $FLOCK, nativi del progetto.

Flockerz offre quindi a tutti i membri del progetto il potere di proporre e decidere la direzione che l’ecosistema deve prendere: i detentori di FLOCK possono esprimere il loro parere, per esempio, su nuove funzionalità o su eventi come il burn dei token, le strategie di marketing e crescita e così via.

Una volta acquistati i token $FLOCK in prevendita, si ottiene il diritto di voto, secondo il concetto che più token si hanno, più si può influire sulla DAO, spingendo in questo modo a detenere un maggior numero di token. In più, ogni volta che un utente vota ed è attivo sulla piattaforma, riceve token bonus aggiuntivi come ricompensa.

$FLOCK: sarà la prossima meme coin a esplodere?

Flockerz propone un modello di governance decentralizzato, restituendo il controllo alla comunità e offrendo pari opportunità a tutti: più si è attivi nell’ecosistema e più ricompense si raccolgono.

Inoltre Flockerz conta su una roadmap abbastanza chiara, con la sicurezza come tema principale, visto che il team ha completato due audit, con Solidproof e Coinsult, che hanno verificato il suo smart contract non trovando problemi.

Altri sviluppi previsti sono l’espansione della comunità e la crescita sulla blockchain di Ethereum, per cui il team si prepara per i listing su CEX e DEX di FLOCK e per il lancio di una campagna di marketing che possa mantenere alto l’hype sul progetto.

Una volta lanciato il token e conclusa la prevendita, il vote-to-earn diverrà attivo e i membri della community potranno iniziare a guadagnare le loro ricompense per la loro partecipazione alla DAO.

Ecco l’analisi del progetto da parte del crypto youtuber Christian Nasso:

Flockerz raggiunge $1 milione in prevendita: ecco come partecipare all’acquisto di FLOCK

La tokenomica del progetto prevede disponibile il 20% della fornitura totale durante la prevendita e un altro 20% è invece destinato a finanziare le manovre di marketing. Un sostanzioso 25% è riservato allo staking, tramite cui gli investitori possono bloccare i propri token $FLOCK e ricevere token bonus in cambio. Un altro 25% va al Flock Vault, il caveau della DAO, per finanziare ulteriori progetti all’interno della comunità e per alimentare il sistema del vote-to-earn.

Il restante 10% è dedicato infine alla fornitura per i CEX e i DEX. Per quanto riguarda lo staking, l’APY attualmente è del 1.650%, una percentuale che attira ancora più investitori.

Chi vuole investire nel progetto prima del prossimo aumento di prezzo, può collegare il suo crypto wallet, uno come Coinbase Wallet, MetaMask, Best Wallet o Wallet Connect, alla pagina ufficiale e scambiare ETH o USDT con i token desiderati oppure ancora usare la BNB o una carta bancaria per l’acquisto.