SARONNO – Il centro ottico Anna – “Les yeux sont le miroir de l’âme” (“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”) dell’associazione Amici per il Centrafrica, si prepara a ricevere una nuova missione a Bangui, costituita da Silvana Bergamini e Francesca Carlotta Ravasi, accompagnate da Pierpaolo Grisetti che sarà in missione istituzionale su più progetti.

L’obiettivo è quello di formare 5/6 nuovi optometristi per il centro ottico Anna, situato a La Joie de Vivre (Avenue Boganda – Sica II), per affrontare il problema della cura della vista in uno dei paesi più poveri del mondo. Cataratta, glaucoma e difetti refrattivi sono infatti le principali cause di cecità in Africa, con un impatto devastante sulla popolazione.

La cataratta e i difetti visivi rappresentano il 55% dei casi di cecità e l’80% delle disabilità visive negli adulti sopra i 50 anni, ma colpiscono tutte le fasce d’età. Questa missione segnerà l’inizio di un percorso formativo con l’intento di creare un sistema oculistico locale che utilizzi strumenti avanzati e una possibile postazione operatoria.

Si tratta di progetto ambizioso che offrirà nuove opportunità di lavoro per i giovani locali e, al contempo, contribuirà alla prevenzione della cecità.

L’associazione inoltre garantisce cure oculistiche gratuite per i bambini da 0 a 14 anni e supporta le famiglie più bisognose, anche grazie alla donazione di occhiali di qualità da parte di aziende leader italiane.

Per maggior informazioni visita il sito: www.amicicentrafrica.it

(foto del centro ottico)

