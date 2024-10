Città

SARONNO – “Non solo una manutenzione per i danni provocati dal maltempo ma anche un rinnovamento di una sala che era ormai datata, essendo del 2004, dal punto di visto estetico e degli impianti. L’abbiamo resa più accogliente e funzionale. Ci sono nuovi colori, nuovi pannelli acustici, nuovi impianti luminosi e una nuova pavimentazione”.

Così l’assessore Francesca Pozzoli presenta la rinnovata Sala Vanelli che sabato alle 16 ospiterà la cerimonia di consegna della civiche benemerenze.

I lavori in Sala Vanelli sono iniziati nel luglio 2023 per alcuni infiltrazioni peggiorate dagli eventi estivi. Il progetto originale prevedeva, come illustrato in una conferenza stampa sempre da Pozzoli, un investimento di 74 mila euro per la sostituzione di tutto il manto di copertura con impermeabilizzazione della soletta. In programma anche una revisione dell’impianto di smaltimento delle acque e l’installazione di una nuova linea vita.

Dovendo ripristinare i danni dell’acqua sono stati rinnovati i colori della sala completamente tinteggiata. Non solo le vele della parte centrale sono state sostituite da pannelli acustici tondi bianchi rossi e verdi. Nuova anche la pavimentazione e la dotazione tecnologica: “Abbiamo introdotto dotazioni domotiche per la gestione di finestre e tende e anche migliorato la possibilità proiettare”.

“Abbiamo reso la sala più accogliente e fruibile ma soprattutto di più facile manutenzione per il futuro” conclude l’assessore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti