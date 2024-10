SARONNO – Lunedì 28 ottobre prenderanno il via i lavori di manutenzione sulla pavimentazione in pietra del primo tratto di ingresso di via Garibaldi, con sistemazioni poi lungo tutta la via. Per circa un mese, quindi, non sarà accessibile l’ingresso in Ztl da via Garibaldi, ma si dovrà accedere da via Genova e, per raggiungere via Garibaldi, sarà necessario proseguire in corso Italia e in via Taverna.

Il percorso da via Garibaldi in uscita dalla ZTL rimarrà quello ad oggi vigente (via Garibaldi, via Taverna, via Caronni). La via Garibaldi, dove vigerà il divieto di sosta, non sarà comunque chiusa al traffico, in quanto non sarà transitabile soltanto l’area d’ingresso. In questi giorni saranno posizionati cartelli all’ingresso di via Garibaldi e distribuiti volantini tra residenti e commercianti per informarli della viabilità provvisoria.