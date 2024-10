news

Shiba Inu, la seconda meme coin più importante per market cap, ha registrato buone performance nell’ultimo mese, con un aumento del valore del 30%. Attualmente, il valore di SHIB è di 0,00001811 dollari, mentre il market cap si attesta sui 10 miliardi di dollari.

Gli analisti sono positivi sul futuro di Shiba Inu, in quanto ritengono che ci siano almeno tre fattori rialzisti capaci di generare un nuovo aumento.

I tre fattori rialzisti per Shiba Inu

Uno dei segnali rialzisti è il rinnovato interesse per la soluzione di scalabilità Layer-2 di Shiba Inu, Shibarium.

Le transazioni giornaliere sulla rete sono aumentate a 324.000 e 242.000 negli ultimi due giorni, cifre che non si vedevano dallo scorso aprile.

Anche il numero di account attivi, nuovi account e altre metriche legate a Shibarium sono aumentate considerevolmente.

La rinascita del protocollo suggerisce un maggiore coinvolgimento degli utenti, con una crescita dell’adozione e dell’utilizzo della rete.

I trader potrebbero interpretare questo segnale come una prova di fiducia, generando un nuovo flusso di capitali verso l’ecosistema.

Un altro elemento è il meccanismo di burning di Shiba Inu. I dati mostrano che il tasso di burning di SHIB è aumentato di quasi il 400% nelle ultime 24 ore, con 6,3 milioni di token bruciati. L’obiettivo di questo programma è ridurre l’offerta circolante di SHIB, inducendo la scarsità sul mercato e aumentando la domanda.

Il terzo segnale rialzista è la crescita generale del segmento delle meme coin. Dogecoin (DOGE), prima meme coin per market cap, è aumentata di quasi il 30% settimanale, mentre Bonk Inu (BONK) e Floki Inu (FLOKI) hanno registrato crescite significative nello stesso periodo.

Vale la pena menzionare Cat in a Dogs World (MEW) che ha visto un balzo a due cifre, raggiungendo un nuovo massimo storico di circa 0,01 dollari.

La meme coin è aumentata di valore dopo che il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, Upbit, ha abilitato i servizi di trading per questo asset.

Il rischio ribassista

Nonostante l’ambiente generalmente rialzista, c’è un fattore ribassista che potrebbe indicare una correzione del prezzo di Shiba Inu.

Si tratta del flusso netto di SHIB sugli exchange, che, secondo CryptoQuant, è stato prevalentemente positivo negli ultimi giorni.

Questo sviluppo suggerisce che un numero crescente di trader potrebbe aver spostato i propri fondi da metodi di auto-custodia verso piattaforme centralizzate, aumentando così la pressione di vendita immediata.

Il rinnovato interesse per Shiba Inu e per il segmento delle meme coin, sta portando i trader a cercare nuovi progetti su cui investire. Tra questi, uno dei più promettenti è Pepe Unchained, una meme coin ispirata a Pepe The Frog che ha raccolto più di 21 milioni di dollari in presale.

Pepe Unchained

Il successo della presale di Pepe Unchained è attribuibile all’obiettivo del suo team di sviluppo, ovvero la creazione della Pepe Chain, una blockchain Layer-2 pensata per offrire transazioni fino a 100 volte più veloci rispetto a Ethereum, con commissioni ridotte e ricompense di staking più elevate.

Tra le principali caratteristiche della Pepe Chain troviamo il DEX, un exchange decentralizzato che consentirà uno scambio di token rapido e sicuro all’interno dell’ecosistema.

La rete offrirà anche una soluzione di bridging, che permetterà agli utenti di trasferire agevolmente token da Ethereum alla Pepe Chain.

Un altro strumento fondamentale sarà il Block Explorer integrato nella Pepe Chain, progettato per monitorare e verificare le transazioni on-chain, garantendo così trasparenza e sicurezza a tutti gli utenti.

Inoltre, la rete Layer-2 promuoverà lo sviluppo di nuove DApp attraverso un programma di grant che premierà i creatori di applicazioni decentralizzate con incentivi mirati, favorendo l’innovazione all’interno dell’ecosistema Pepe Unchained.

Il token PEPU, venduto a 0,01176 dollari consentirà ai trader di fare staking per ottenere ricompense passive in base all’APY. Lo staking è disponibile in presale, comprando il token con ETH, USDT o carta di credito.