SARONNO – MILANO – Mercoledì 23 ottobre, tre soccorritori della Croce Rossa Italiana di Saronno sono stati vittime di un’aggressione mentre si trovavano in servizio a Milano, in Piazza Selinunte.

Era uno dei tanti interventi che gli equipaggi del comitato saronnese realizzano nel corso della giornata. Il paziente per il quale l’ambulanza era stata chiamata ha iniziato, in maniera del tutto imprevedibile e non contenibile, a dare in escandescenze, aggredendo violentemente sia uno dei soccorritori e accanendosi anche contro l’ambulanza.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che hanno provveduto a contenere l’aggressore ed a prenderlo in custodia. Una seconda ambulanza si è recata sul posto, in supporto, per trasportare il soccorritore della Croce Rossa ferito all’ospedale S. Carlo. Per lui fortunatamente nessuna grave conseguenza ma una prognosi di alcuni giorni.

Peggiore è stata la sorte dell’ambulanza: completamente distrutta dalla violenza. Danni talmente gravi che non è più utilizzabile per prestare servizio di emergenza – urgenza sul territorio, causando un danno alla popolazione ed alla Croce Rossa di Saronno.

“Si tratta in ogni caso dell’ennesimo triste episodio di aggressione a personale sanitario che si verifica nelle grandi città e non solo – commentano dal comitato – Episodi che sono assolutamente da condannare!”. Non a caso per combattere questo triste fenomeno, tra le varie iniziative, c’è stata la campagna di sensibilizzazione “Io non sono un bersaglio – la violenza contro gli operatori sanitari deve finire” promossa dalla Croce Rossa Italiana.

