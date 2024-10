SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Daniele Cruccu, relativa ai cantieri fermi in città.

A Solaro, il malumore che sta serpeggiando tra i cittadini sembra essere legato principalmente ai ritardi significativi nei cantieri del Pnrr, che continuano a creare disagi senza una chiara data di fine lavori. Questo fenomeno, con ritardi superiori anche ai tre mesi, ha sollevato molte domande sulla gestione dei progetti da parte dell’amministrazione comunale.

Sorge spontaneo chiedere:

Perché questi ritardi? Si tratta di una questione legata alla gestione tecnica dei cantieri, a problemi di finanziamento o a difficoltà operative da parte delle aziende incaricate?

Perché l'amministrazione non comunica chiaramente? Prima delle elezioni e durante il precedente mandato, l'amministrazione era molto attiva sui social media, pronta a fornire aggiornamenti e riscontri. Oggi, invece, sembra esserci un'assenza di comunicazione efficace, lasciando la popolazione senza risposte chiare.

I disagi creati da questi cantieri bloccati si sommano all’incertezza generale, e l’assenza di trasparenza da parte dell’amministrazione non fa che alimentare il malcontento. Le persone si chiedono cosa stia succedendo e quale sia il piano per risolvere la situazione, soprattutto considerando l’importanza strategica del Pnrr per il futuro della comunità.

È necessario che l’amministrazione riprenda un dialogo aperto con i cittadini, fornendo spiegazioni chiare sui motivi dei ritardi e, soprattutto, sulle tempistiche di completamento dei lavori, ricordando che la comunità ha il diritto di sapere come vengono spesi i fondi pubblici e quali ostacoli stanno rallentando i lavori, soprattutto quando questi impattano così pesantemente sulla vita quotidiana.