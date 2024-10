Cronaca

ORIGGIO – Truffata con il trucco del resto: il bottino è stato tutto il contenuto della cassa. Una commerciante origgese ha denunciato l’episodio nei giorni scorsi.

L’episodio è successo qualche giorno fa, in via Dante: una donna sulla settantina, di bell’aspetto e dai modi cortesi, ha fatto ingresso nel negozio, chiedendo il costo per accorciare delle tende. L’anziana, saputo il prezzo, ha dichiarato di essere una vecchia conoscenza, sperando così di scendere a patti per un prezzo più basso. La contrattazione è andata avanti fino ad un prezzo che accontentasse entrambe; dopodiché la finta cliente ha affermato di aver bisogno di altre otto tende, per le quali, però, come ha spiegato la commerciante, non aveva le misure delle tende utili al preventivo.

La donna aveva intenzione di pagare l’acconto con una banconota da 500 euro, un taglio che aveva richiesto ulteriore contrattazione per la cifra dell’acconto, a seconda di quanto la commerciante avesse nella cassa del negozio. Stabilito l’anticipo di 375 euro, la truffatrice ha rivelato di essersi dimenticata la banconota a casa. La commerciante ha chiuso il negozio, tenendo i 125 euro di resto in mano: tutto il contenuto della cassa. La donna, rimasta al suo fianco, ha preso i soldi e si è allontanata rapidamente.

Inutili i tentativi della commerciante di chiamare il contatto telefonico fornito, risultato inesistente.

(foto archivio)