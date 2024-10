Comasco

TURATE – Sono stati ultimati i lavori di pulizia e manutenzione delle caditoie per le zone maggiormente esposte a rischio allagamento in caso di precipitazioni intense; la comunicazione arriva dall’assessore ai lavori pubblici Mason.

Le caditoie ripulite e risistemate sono 473, disposte lungo l’asse centrale del paese tra via Garibaldi e via Roma, parcheggio dell’ex “RiRi” compreso. Poi via Cavour e vie Tinelli, Libertà, Bellini, Mazzini e Cadorna, e poi la rotonda tra via Varese e via Milano, tratto in cui si registrano numerosi allagamenti.

La spesa per questi interventi è stata di 21mila euro, per il prossimo anno lo stanziamento sarà pari, per una seconda fase.

Durante questo intervento di manutenzione straordinaria, si sono raccolti 44mila chili di materiale tra terra e sabbia accumulato.

