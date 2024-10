ilSaronnese

UBOLDO – Sabato 30 novembre alle 21 nel cinema-teatro San Pio Sala della comunità di Uboldo tornerà in scena la “Compagnia del Crivello” con la commedia di Massimo Bardelli dal titolo “El Fradel Marel …. ma minga tropp”.

In questa occasione la “Compagnia del Crivello”, guidata sin dal 2017 da Antonella Imondi in qualità di presidente e regista, porterà in scena una commedia dialettale che narra la storia di due fratelli, scapoli, diversi caratterialmente ma dal cuore d’oro tanto da prendersi cura della loro nipotina, rimasta incidentalmente orfana per proteggerla dai parenti serpenti. Tanti i momenti esilaranti e sorpresa finale.

E’ la prima volta che gli attori della Compagnia del Crivello si cimentano nella recitazione in dialetto milanese. “Il motivo di questa scelta – spiega Antonella Imondi – è che ci sono delle sfumature espressive che dette in dialetto meglio rappresentano alcuni concetti, meglio dipingono situazioni e personaggi locali. E’ un peccato perderle di vista perché vorrebbe dire rinunciare a quei tratti, a quegli elementi che ci caratterizzano, che ci contraddistinguono e che mantengono in vita i nostri usi, i nostri modi di dire, le nostre tradizioni. Da qui è maturata l’idea di proporre una commedia dialettale. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio memorizzando le battute in dialetto milanese con l’aiuto di chi il dialetto lo conosce e lo parla bene, intercalando qua e là con l’uso della lingua italiana in modo che tutti i presenti possano partecipare e divertirsi durante la serata. Spero che il lavoro venga apprezzato e i nostri sforzi siano ripagati da una folta partecipazione di pubblico anche giovane che sprono a conoscere e a parlare questa lingua per darne continuità.”

“Spero che gli uboldesi – continua – in particolare, raccolgano l’appello di partecipare numerosi a tutte le iniziative messe a calendario dal nostro Cinema Teatro di Uboldo per la stagione 2024-2025 ; un importante luogo di aggregazione sociale, un gioiello del nostro paese che la Compagnia del Crivello intende sostenere e valorizzare nel tempo”.

Prenotazioni dei biglietti già disponibile su https://www.teatrosanpio.uboldo.info/

(foto archivio: un precedente spettacolo della compagnia del Crivello)