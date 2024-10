Basket

CASTELLANZA – L’Az Robur Saronno torna in campo dopo qualche giorno di riposo e preparazione, pronta e carica per dare il meglio contro la favorita del girone A di SerieA B Nazionale Old Wild West, ovvero il Mestre.

Appuntamento alle 17 al PalaBorsani di Castellanza per la sfida con Gemini Mestre. I veneti arrivano dalla sconfitta con Legnano e saranno desiderosi di riprendere il cammino, ma anche i saronnesi hanno bisogno di punti e i ragazzi di coach Stefano Gambaro hanno dimostrato che vogliono e possono andarseli a prendere con chiunque. Su ilSaronno aggiornamenti in diretta nel corso dell’incontro ed alla fine le interviste del dopo gara.