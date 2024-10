Cronaca

MILANO – Doveva pagare un caffè al bar e si è reso conto di non avere più il portafoglio. Così Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera, si è accorto di essere stato vittima di un borseggio in metropolitana a Milano.

E’ successo ieri mattina, venerdì 25 ottobre, alla fermata della linea rossa San Babila il saronnese era andato al tribunale di Milano per causa contro una serie di presunti usurai dove l’associazione si è costituita parte civile.

Sceso in metropolitana ha preso un caffè e arrivato alla cassa non ha più trovato il portafoglio. Il saronnese ha subito capito quando avevano agito i borseggiatori: “Scendendo in metropolitana sono stato strattonato da due stranieri. Salivano velocemente le scale ma malgrado lo spazio in mancasse hanno finito per urtarmi e toccarmi. Si sono scusati e sono corsi via. Credo sia stato in quel momento che mi hanno sfilato il portafoglio dalla tasca del giubbotto”.

Bocedi si è subito recato a sporgere denuncia al suo rientro a Saronno: “Devo dire che i carabinieri si sono mostrati davvero efficienti e gentili sia nella parte burocratica sia a fronte della mia rabbia e amarezza per l’accaduto”.

(foto archivio)

