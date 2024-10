Sport

SARONNO – Anticipo del sabato sera per la Cogliatese, impegnata alle 18 contro il Don Bosco Cesano Maderno. Nonostante l’incessante pioggia il campo del centro Ronchi di Saronno tiene bene e si puó giocare, il primo tempo regala peró poche emozioni; l’unica occasione degna di nota è al 7’, Cimnaghi fraseggia bene con Rose e a tu per tu col portiere deposita in rete ma l’arbitro annulla la marcatura per fuorigioco.

In avvio di ripresa Ortolan neutralizza una conclusione diagonale di Giannuzzi, ma il copione è pressoché quello della prima frazione di gioco, buona costruzione per entrambe le squadre ma pochi assalti pericolosi. Al 58’ si sblocca la gara : percussione sulla sinistra di Avella che arriva su un pallone che sembrava destinato a spegnersi oltre la linea di fondo, palla buttata al centro dove sbuca Borghi che di rapina frega difensore e portiere e porta avanti i suoi, 1-0. Il Don Bosco alza il baricentro, la Cogliatese si copre bene e prova a fare male in contropiede. Proprio su una ripartenza, Borghi sfiora il raddoppio al 67’ ma la palla si infrange sul palo. I biancoazzurri vanno vicinissimi al gol in un altro paio di occasioni che vengono sprecate, ma la solidità difensiva della squadra impedisce agli ospiti di avvicinarsi alla porta man mano che si esauriscono i minuti di gioco. Il Don Bosco ci prova ma nulla da fare, la Cogliatese vince la partita con il risultato di 1-0.

Seconda vittoria in fila e un’altra buona prestazione per la squadra di Biemmi, che sale a quota 11 punti in classifica. Domenica prossima la Cogliatese affronterà fuori casa il Cesano Maderno, attualmente occupante la parte alta della classifica.

Cogliatese – Don Bosco Cesano Maderno : 1-0

Cogliatese : Ortolan, Pivato, Rose, Murari, Pastore, Belotti, Cimnaghi, Muraca, Avella, Ferrario, Borghi. A disposizione: Borgonovo, Balestrini, Bettin, Capici, Chiari, Corona, Del Bianco, Manno, Zampieri. All. Biemmi

Don Bosco Cesano Maderno : Narayevskyi, Longoni, Gagliano, Portoraro, Cazzaniga, Zapparoli, Agostini, Beretta, Tavecchia, Taverniti, Giannuzzi. A disposizione: Di Vincenzo, Assi, Borsetti, Ciliberto, Ghironi, Quarti, Cuzzolin, Chiucchiolo. All. Caputo

Marcatori : 13st Borghi

