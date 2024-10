Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Primavera del Como è di casa a Caronno Pertusella: gioca tutte le partite della stagione allo stadio caronnese di corso della Vittoria e sta “volando”: proprio oggi, nella partita di mezzogiorno (si è giocato dalle 12.30), ha giocato e vinto contro il Feralpisalò, conquistando così il primo posto solitario in classifica nel campionato Primevara 2. Per gli spettatori, sono sempre di più gli appassionati che non si perdono una partita, l’occasione di vedere all’opera le stelle del futuro, e di godersi un bello spettacolo calcistico, oltre tutto con ingresso gratuito.

Riguardo al match odierno, a segno Razi nel primo tempo al 25′, in apertura di ripresa la rete degli ospiti ma in piena zona Cesarini i lariano sono riusciti a spuntarla, col gol di Papaccioli al 88′.

In classifica dunque Como solitario al comando con 16 punti, segue la Virtus Entella con 14 punti.

(foto: alcuni momento del match odierno fra Como e Feralpisalò)

