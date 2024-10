Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Le vittorie contro Lentatese e Robbio Libertas sono state preziose per la Caronnese, che sale così a quota 15 punti in classifica, in piena zona playoff. Prossimo avversario la sorpresa del campionato: il Mariano Calcio, al momento al secondo posto a sole due lunghezze dalla Solbiatese. Impegno non semplice per i rossoblù, che vogliono dare continuità ai loro risultati.

I convocati della Caronnese

Ecco i convocati di mister Michele Ferri (foto) per l’ottava giornata di campionato.

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Andrea Galletti, Niccolò Battistella, Jacopo Lofoco, Alberto Sorrentino, Flavio Dilernia.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Urban Zibert, Davide De Angelis.

Attaccanti: Niccolò Colombo, Flavio Becerri, Federico Corno, Abdou Doumbia, Emanuele Rosa.

Classifica

Solbiatese 22 punti, Mariano 20, Ardor Lazzate 17, Pavia e Caronnese 15, Rhodense 14, Lentatese e Vergiatese 12, Sedriano 11, Ispra, Meda e Sestese 10, Fbc Saronno 9, Casteggio e Cinisello 8, Legnano 5, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 1.

26102024