CARONNO PERTUSELLA – “Si tratta di una parte di un cassonetto che si è staccata e caduto. Un incidente del tutto imprevedibile. È già avviato un controllo generale e messa in sicurezza precauzionale. Non c’è nessun legame con il cantiere in corso”.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Turconi che riassume quanto accaduto ieri, venerdì 25 ottobre, alla scuola media De Gasperi in via Capo Sile.

In mattinata un pannello di copertura dei cassonetti si è staccato ed è caduto in un’aula primo piano. Il pannello è colpito un ragazzo. E’ stato medicato al pronto soccorso per una contusione giudicata guaribile in pochi giorni. Sono stati ovviamente allertati i genitori che l’hanno accompagnato all’ospedale di Saronno.

La caduta del pannello non ha niente a che vedere con i lavori in corso all’interno dell’istituto come spiegato dall’assessore Giorgio Turconi. Malgrado questa rassicurazione e un intervento dell’ufficio tecnico per mettere in sicurezza tutti i cassonetti tra i genitori si parla molto dell’accaduto anche perchè dall’inizio dell’anno ci sono stati alcuni problemi di infiltrazioni d’acqua a cui aveva risposto il sindaco Marco Giudici spiegando che da parte dell’Amministrazione c’era la massima attenzione.

