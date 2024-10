Città

SARONNO – Domenica 27 ottobre non si rinnova solo l’appuntamento con il Trasporto una delle tradizioni più sentite dai saronnesi ma anche quello con la castagnata alpina. Come tradizione, dalle 9 alle 18, la domenica del Trasporto gli alpini del gruppo cittadino lasciano la loro baita sede di via Volonterio per creare un piccolo angolo “alpini” in piazza Avis (ex Volontari del Sangue). Un grande gazebo verde, la maxi immagine della castagna accoglieranno i saronnesi con le castagne calde realizzate con la tradizionale birulera.

Confermata, anche quest’anno, la presenza degli alpini, le caldarroste calde “alla maniera alpina”.

(foto una passata edizione della castagnata)

