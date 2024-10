Eventi

CASTIGLIONE OLONA – In occasione del 106′ anniversario della Giornata delle forze armate e dell’Unità nazionale, le celebrazioni a Castiglione Olona si svolgeranno domenica 3 novembre. La deposizione della corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti in piazza Canziani a Gornate Superiore e il raduno dei partecipanti e delle associazioni al monumento dei caduti di tutte le guerre di via Castiglioni, saranno seguiti dalla visita al Sacrario dei caduti all’interno del cimitero.

Accompagnerà il corteo e le celebrazioni il corpo filarmonico “Santa Cecilia” e una delegazione degli alunni dell’Istituto comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni”. A seguire la celebrazione della santa messa in chiesa parrocchiale, alle 10.30, con particolare ricordo ai caduti di tutte le guerre alla presenza delle autorità cittadine.

(foto archivio: le autorità locali si preparano alla celebrazione)

26102024