CERIANO LAGHETTO – Torna anche quest’anno l’appuntamento più pauroso dell’autunno a Ceriano Laghetto. Ecolandia Aps, con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto, organizza la terza edizione dell’Halloween Party, un pomeriggio dedicato al divertimento e alla creatività.

Domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, al centro Civico Brollo di via Dante 2, bambini e ragazzi sono invitati a indossare il loro costume più originale e partecipare a un pomeriggio ricco di sorprese.

Il programma prevede musica e balli, una sfilata con premiazione della maschera più spaventosa, una lettura animata de “Il Cavaliere senza testa” e un laboratorio creativo per realizzare la propria maschera. Non mancherà una golosa “mostro-merenda” per tutti i partecipanti.

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Elisa al numero 348.4186669.

