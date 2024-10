Groane

CESANO MADERNO – Sono terminati i lavori di efficientamento del Centro Sportivo Natatorio Comunale “M. Vaghi” di via Po 55 previsti dal “Bando di Efficientamento Energetico” di Regione Lombardia. Lo comunicano l’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno e In Sport srl Società Sportiva Dilettantistica, concessionaria del servizio dell’impianto natatorio comunale.

Si tratta di un intervento strategico, mirato a rendere la struttura più efficiente, innovativa e sostenibile, garantendo un rendimento ottimale ed evitando allo stesso tempo sprechi energetici. La sua realizzazione ha previsto un investimento importante: il quadro economico complessivo dell’intervento è pari a oltre 550 mila euro, finanziati con un contributo di 350 mila euro derivante dal bando di Regione Lombardia e, inoltre, con risorse comunali per oltre 180 mila euro e con un importo di oltre 21 mila euro da parte di In Sport.

Sono stati effettuati i seguenti interventi:

l’implementazione dell’impianto fotovoltaico esistente con la posa di ulteriori 82 pannelli con 44,69 Kw di potenza che eviterà l’emissione in atmosfera di 21,00 ton. di Co2/anno;

la sostituzione delle lampade di tutti i locali della struttura con nuove lampade a tecnologia LED che eviterà l’emissione in atmosfera di 13 ton. di Co2/anno;

l’installazione di 5 nuove pompe di calore di 253,30 Kw per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti (con macchine Roof-Top), che eviteranno l’emissione in atmosfera di 106,00 di Co2/anno;

l’installazione di un nuovo sistema per il telecontrollo e la telegestione degli impianti, il quale con l’ottimizzazione del funzionamento controllato di tutti gli impianti installati consentirà anch’esso dei risparmi energetici con la conseguente minore emissione in atmosfera di 6,00 ton. di Co2/anno.

La conclusione dei lavori, che hanno condotto ad un importante rinnovamento della struttura, avviene a Stagione Sportiva 2024/2025 appena iniziata, nella quale tutte le attività, non a caso, saranno organizzate all’insegna del claim “In sport – La tua Energia quotidiana”, proprio per sottolineare l’attenzione della Società alle tematiche della sostenibilità energetica.

Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno: “La riqualificazione energetica della piscina di via Po riflette l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione Comunale per una struttura che rappresenta un punto di riferimento sia sportivo che sociale per tutto il nostro territorio, anche oltre Cesano Maderno. L’efficientamento energetico, obiettivo del bando che ha consentito di ottenere un contributo regionale significativo, contribuirà al benessere degli sportivi e alla sostenibilità dell’impianto. Ringrazio Regione Lombardia per la disponibilità delle risorse stanziate. Ringrazio, inoltre, l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso, gli Uffici comunali, la Società In Sport e tutti coloro che hanno collaborato per giungere a questo importante risultato per la nostra città”.

Paolo Mele, Amministratore Delegato In sport: “Lo sport inteso come momento di socializzazione e, soprattutto, come strumento per il benessere, la salute e la prevenzione deve necessariamente poter contare su impianti moderni, funzionali, efficienti, sostenibili, accoglienti ed inclusivi. I lavori di efficientamento sono stati completati con successo. Si tratta di una positiva collaborazione tra In Sport e l’Amministrazione Comunale che, in un contesto di evidente e pesante crisi economica dettata dagli effetti della pandemia, del “caro energia” e del “caro materiali”, con determinazione hanno scelto comunque di intervenire per mettere a disposizione degli iscritti e della cittadinanza, per i prossimi anni, un impianto sportivo rinnovato ed efficiente dal punto di vista energetico”.

