Negli ultimi anni, la politica americana ha vissuto un’evoluzione legata alla cosiddetta “PolitiFi”, l’influenza sempre maggiore del denaro, delle piattaforme digitali e delle grandi reti sociali sui movimenti politici. L’apice di questo fenomeno si è visto con l’ascesa del movimento MAGA (Make America Great Again), guidato da Donald Trump, che ha trasformato il panorama politico utilizzando in modo massiccio i social media e la raccolta fondi digitale.

Criptovalute e decentralizzazione finanziaria hanno cominciato ad assumere un ruolo centrale nei proclami dell’ex presidente, che ha rimarcato quanto quello delle criptovalute e della blockchain sia un settore in grande espansione. Molti veterani del MAGA stanno investendo in progetti blockchain che offrono soluzioni decentralizzate per la finanza, i dati e l’informazione, vedendo in queste tecnologie un futuro libero da influenze esterne.

I token PolitiFi

Con il ritorno in gioco di Trump nella corsa alla Casa Bianca, sono tornati in auge i token a tema politico, da MAGA($TRUMP) a $TREMP, da $BOBBY a PepeTrump $PTRUMP, da $BODEN a KAMA. L’ultimo in ordine di apparizione è il recentissimo e innovativo $DUM, che in pochi giorni dall’inizio della prevendita ha già superato i 230 mila dollari raccolti.

Il concetto di MAGA è stato uno spartiacque nella politica americana, combinando messaggi di nazionalismo, protezionismo e difesa dei valori conservatori con una strategia digitale all’avanguardia, che ha mobilitato milioni di elettori e donatori. Proprio per la forza di questo messaggio e grazie alla natura controversa del suo candidato sostenitore, sono molte le meme coin che, grazie alla loro natura ironica, hanno scelto di ispirarsi al 78enne candidato repubblicano. Il token che replica il nome dello slogan MAGA (TRUMP), ha avuto il suo massimo storico all’inizio dell’anno, per poi calare dopo l’estate e, sebbene il prezzo si sia assetato intorno ai 5 dollari, la meme coin è riuscita comunque a raggiungere un market cap di oltre 225 milioni di dollari.

Più irriverente è TREMP, caricatura di Trump, che nell’ ultimo mese ha avuto un aumento del 138% e la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 37 milioni di dollari. I token TREMP possono essere scambiati su CEX e DEX. Lo scambio più popolare per acquistare e negoziare Doland Tremp è XT.COM.

Anche BODEN, che fa il verso al candidato dimissionario e attuale Presidente Biden, nell’ultimo mese ha avuto un aumento del 58%, mentre KAMA (ispirato alla vicepresidente e attuale candidato Democratico) ha avuto un aumento del 21% nello stesso periodo. Lo scambio più popolare per acquistare e scambiare Kamala Horris è Raydium e il token ha un market cap di circa 7 milioni di dollari.

FreeDum Fighters

L’ultimo arrivato in ordine temporale, ma sicuramente il più innovativo fra questa categoria di meme coin è FreeDum Fighters, il cui fulcro è rappresentato dal token $DUM. $DUM opera su più blockchain, tra cui Solana, Ethereum, BASE e Binance Smart Chain. Questo progetto si basa sul meccanismo dello Stake-to-Vote e offre ricompense agli investitori proporzionalmente alla loro partecipazione all’ecosistema. I personaggi che si scontrano sono la caricatura di entrambi i candidati, Magatron (Trump) e Kamacop 9000 (Harris) e che in una veste robotica si sfidano in un universo parallelo. In questa realtà alternativa gli investitori possono anche decidere di sostenere entrambi i candidati senza preoccuparsi della loro etica politica, ricevendo ricompense di staking in entrambi i casi. Più il candidato è sfavorito, più sarà alto l’APY per lo staking.

Al centro del progetto c’è sicuramente la costruzione di una community vasta e solida, grazie anche alla possibilità di partecipare a dibattiti ogni settimana. I vincitori del dibattito verranno premiati tramite un AirDrop.

Uno stile di prevendita unico

La prevendita di token è stata strutturata in diverse fasi, con l’allocazione di circa 108 miliardi di token, pari al 40% dell’intera fornitura. Gli sviluppatori hanno scelto di suddividere il processo in più step, ispirandosi al percorso elettorale dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti.

Fase 1: “Le Primarie”

In questa prima fase, metà dei token destinati alla prevendita viene resa disponibile. Il prezzo iniziale del token $DUM è fissato a $0,00005, offrendo agli investitori un’opportunità vantaggiosa per entrare nel progetto a un prezzo competitivo.

Fase 2: “Caucus”

Il secondo step, chiamato “Caucus”, distribuisce un ulteriore 25% dei token previsti per la prevendita, con un prezzo leggermente aumentato a $0,000075. Questo incremento moderato mira a mantenere l’interesse degli investitori, garantendo comunque un punto di ingresso conveniente.

Fase 3: “Convention”

Nella terza fase, denominata “Convention”, il 30% dei token viene assegnato a un prezzo ancora superiore, sostenendo lo sviluppo del progetto e riducendo i rischi per gli investitori. Il prezzo cresce ulteriormente, riflettendo il progressivo avanzamento della roadmap.

Fase 4: “Elezioni Generali”

Infine, l’ultima fase, chiamata “Elezioni Generali”, gestisce l’allocazione finale del 25% dei token, offerti a $0,000125. Questa rappresenta l’ultima opportunità per partecipare al progetto con un prezzo scontato rispetto ai livelli futuri, garantendo un’entrata a condizioni ancora favorevoli.

L’intera strategia di prevendita è stata concepita per simulare un percorso graduale, fornendo agli investitori diverse opportunità di partecipazione a FreeDum Fighters e al contempo supportando il progetto in ogni sua fase di sviluppo.