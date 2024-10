Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Giovedì mattina, alle 7:30, la polizia locale è stata allertata della presenza di materiale edile, circa un paio di metri cubi di macerie, alla rotonda della SP31 bis, all’intersezione con via Lega Lombarda. Secondo le prime ricostruzioni, il materiale è caduto intorno alle 6:40.

QUI L’ARTICOLO DE ILSARONNO

Il trasgressore ha tentato di mitigare il pericolo per gli altri utenti della strada posizionando birilli e cavalletto all’inizio della carreggiata. La polizia locale ha immediatamente avvisato la provincia, dato che la strada è di competenza provinciale, e ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente.

Durante le operazioni, gli agenti hanno trovato un’etichetta identificativa sul materiale caduto, che ha permesso di risalire al lotto di appartenenza. Attraverso contatti con ditte locali, è stato possibile riconoscere il tipo di materiale e restringere il campo a poche aziende del settore, iniziando quindi la ricerca.

Durante l’indagine, la polizia locale è stata contattata dallo stesso trasgressore che, convocato al comando, ha fornito le informazioni necessarie per confermarne l’identità. È emerso che, nell’affrontare la rotonda, il carico ha rotto gli ancoraggi fissati. Sono state quindi avviate le procedure per l’elevazione di un verbale e per la raccolta di tutta la documentazione necessaria, compresa quella assicurativa, che garantirà il risarcimento delle spese sostenute dalla Provincia che, nelle prime ore del pomeriggio, aveva attivato la propria società di bonifica per ripristinare la situazione.

Il conducente, titolare di una società di autotrasporti di Misinto, si è mostrato estremamente collaborativo, come sottolineato dal comandante della polizia locale di Ceriano Laghetto Claudio Cardea: “Le indagini intraprese avrebbero permesso di individuare il trasgressore nel giro di poche ore, ma è importante dare atto della collaborazione del soggetto, il quale si è presentato spontaneamente. Purtroppo, non sempre è così. In questo caso siamo felici di evidenziare di essersi trovati di fronte a un cittadino responsabile pronto a prendere la responsabilità di quanto accidentalmente accaduto.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti