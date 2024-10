Città

SARONNO – E’ in programma lunedì 28 ottobre alle 20,30 all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario l’appuntamento organizzato in occasione dell’Ottobre in rosa dall’Asst Valle Olona con la collaborazione incondizionata di Saronno Point e il patrocinio del Comune di Saronno.

“Viaggio nel mondo femminile: dalla prevenzione alla cura” sarà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per avviare una riflessione sulla prevenzione e la sua importanza.

La serata sarà guidata dai professionisti dell’Oncologia dal primario Giuseppe Di Lucca, dall’oncologa Alessia Liguori, le psiconcologhe Maria Marconi e Barbara Bricchi e con il primario di Cardiologia Daniele Nassiacos.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti