Città

SARONNO – Torna, dopo l’esilio in Villa Gianetti dell’edizione 2023, in Sala Vanelli la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze di Saronno. Oggi, sabato 26 ottobre, saranno insigniti con statuina, pergamena e distintivo 5 benemeriti scelti dalla Giunta partendo dalle richieste dei cittadini. QUI LA CERIMONIA IN DIRETTA

“La scelta non è stata semplice – ha spiegato il primo cittadino Augusto Airoldi – ci sono sempre tante proposte e la nostra è una città molto ricca di talenti ma anche quest’anno la Giunta è partita dalle segnalazioni dei saronnesi e ha scelto 5 benemeriti”.

Si parte con l’associazione “Il Tramway” protagonista di tante iniziative culturale che hanno fatto conoscere Saronno e la sua storia valorizzandola in tanti aspetti.

“La seconda ciocchina – ha continuato Airoldi – è per un’azienda che ha letteralmente portato Saronno e le sue eccellenze nel mondo”. Ad essere premiata sarà infatti la storica Paleardi Autotrasporti che ha intessuto collaborazioni con tutte le aziende più importanti e conosciute sia a livello locale che internazionale.

L’attività sportiva ma anche la socialità e l’impegno per la solidarietà in città sono le motivazione alla base della premiazione del Gap Saronno che quest’anno celebra i cinquant’anni di attività”.

“Un giovane imprenditore che ha saputo declinare una tradizione di famiglia in una nuova modalità di fare impresa portando avanti anche temi di grande attualità come quelli del riuso”.

Così il sindaco presenta il saronnese Massimiliano Maiorino che su Tiktok spopola con i suoi video fino a meritare la Ciocchina.

C’è anche una Ciocchina alla memoria a Pietro Cattaneo che si spento pochi giorni fa è stato uno storico presidente della delegazione saronnese della Associazione Artigiani e tra i fondatori ed ex Presidente E.G.I.F., l’Ente Gestione Istruzione Formativa Scuola e Mestieri Saronno, la scuola che, tra il 1986 e il 2001, ha formato ed avviato al lavoro oltre 400 ragazzi che non trovavano, nel percorso di studi canonico, la loro collocazione.

guarda tutte le foto 6



Ciocchina 24 premiata imprenditorialità, solidarietà e impegno civico: ecco le motivazioni

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti