SARONNO – Radio Orizzonti in Blu, emittente di Saronno, sabato 26 ottobre alle 21, in “Blu night”, programma condotto da Giovanni Nastasi, ospiterà Chiara Galiazzo, cantante dalla grande vocalità lanciata da X Factor nel 2012, in occasione del suo nuovo singolo “Di nuovo tu”, in rotazione su tutte le radio dal 13 settembre.

Chiara Galiazzo, cantante padovana, sale alla ribalta nel 2012 vincendo la sesta edizione di X Factor, nella squadra di Morgan. Il suo singolo d’esordio, “Due respiri”, scritto e arrangiato da Luca Chiaravalli e Saverio Grandi, vede anche la collaborazione, per la parte musicale, di Eros Ramazzotti.

Il brano ottiene un ottimo successo commerciale, debuttando alla prima posizione della classifica italiana dei singoli, consentendo a Chiara di vincere i Wind music awards e venendo certificato doppio disco di platino dalla Fimi.

La voce di Chiara Galiazzo, pulita e di grande estensone, le vale la collaborazione, negli anni, con molti artisti del panorama nazionale: Fiorella Mannoia, Rocco Hunt e J Ax sono solo alcuni dei nomi che anno duettato con l’artista padovana. La cantante ha al suo attivo tre partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2013 ottiene l’ottavo posto con Il futuro che sarà, nel 2015 il quinto posto con Straordinario e nel 2017 il quattordicesimo posto con Nessun posto è casa mia.

Dopo qualche anno di assenza dalle scene, in cui la Galiazzo fa un percorso di crescita e riscoperta personale, Chiara torna sulla scena radiofonica con un nuovo singolo. L’artista padovana sarà intervistata, sabato 26 ottobre, a Radio Orizzonti in Blu da Giovanni Nastasi, all’interno del programma Blu Night, in onda dalle 21.

“Di nuovo tu”, questo il titolo, è un brano dalle sonorità coinvolgenti e contemporanee, racconta la storia di due persone che si conoscono da tempo e che si perdono di vista per poi incontrarsi nuovamente una volta adulti e consci di aver sempre saputo perfettamente chi fossero.