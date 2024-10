SARONNO – Sono terminati ieri i lavori che hanno portato alla realizzazione di un marciapiede più comodo e idoneo alla fermata dell’autobus di via Milano, in corrispondenza del cimitero.

L’intervento è stato inserito nel piano di manutenzioni dei marciapiedi che l’Amministrazione comunale sta portando avanti in questi mesi: l’impresa questa mattina si è spostata al Matteotti, dove lavorerà sul marciapiede del tratto di via Amendola compreso tra via Varese e via Palladio.

Meteo permettendo, il cantiere rimarrà qui aperto un mese, con divieto di sosta e fermata nel tratto stesso.

(Foto: Fabebook – Città di Saronno)