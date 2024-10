Solaro

SOLARO – Anche a Solaro arriva la fiera d’autunno: si tratta del primo evento della neo-costituita Pro Loco Solaro Aps.

Domenica 27 ottobre si terrà in centro al paese una vera e propria celebrazione dell’autunno: la Fiera d’autunno, con mercatini di hobbistica e antiquariato e bancarelle di vin brulè e piatti tipici, colorerà il centro di Solaro e darà un’occasione di convivialità e festa. I volontari della nuova associazione organizzano una gustosa castagnata in compagnia.

L’appuntamento è fissato per la giornata di domenica: la festa inizia alle 10 e proseguirà fino alle 19 su via Mazzini, nel tratto compreso tra via Giovanni da Solaro e via Pertini. La manifestazione si tiene collaborazione con i commercianti locali.

(foto archivio)

