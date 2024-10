Comasco

ROVELLO PORRO – Triplice furto al bar dell’oratorio di Rovello Porro; il bottino: una ventina di euro del fondo cassa e qualche bottiglia di alcolici, tra vino e liquori.

Le telecamere di videosorveglianza dell’oratorio ritraggono sempre la stessa figura: un uomo, il cui volto è nascosto da un cappellino con visiera, probabilmente consapevole del rischio rappresentato dalle telecamere di sorveglianza, ha preso di mira il bar dell’oratorio locale per ben tre sere consecutive, arrivando in sella alla sua bicicletta e allontanandosi sulla stessa. Se il bottino non è consistente, nonostante le tre diverse infrazioni, lo sono, però, i danni che ha riportato la struttura: in particolare la porta di ingresso, di cui ha frantumato il vetro e poi forzato l’infisso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri locali, che stanno analizzando attentamente i filmati delle telecamere di sicurezza nella speranza di identificare il ladro e risalire alla sua identità.

