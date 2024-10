Calcio

Una giornata ricca di emozioni nel campionato di calcio locale, con sfide avvincenti e risultati sorprendenti. Ecco il riassunto delle partite.

Amici Dello Sport non riesce a conquistare punti contro Antoniana, che si impone con un gol di D’Ascanio. La partita, nonostante gli sforzi, si conclude con un punteggio di 0-1 per gli ospiti.

In un match combattuto, Arsaghese e Valceresio A. Audax non riescono a superarsi, terminando l’incontro con un deludente 0-0. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma la mira non è stata delle migliori.

Faloppiese Olgiate Ronago subisce una pesante sconfitta in casa contro Cantello Belfortese, che si impone con un netto 3-0. Le reti portano la firma di Fontana, Memaj e Bottinelli, confermando il buon momento della squadra ospite.

Al Marnate Gorla Calcio, la sfida contro San Michele Calcio si conclude con una vittoria per gli ospiti, che si portano a casa il risultato di 2-1. Passafiume segna per i locali, ma non basta a fermare la doppietta di Verde, che si rivela decisivo.

Una grande prestazione di Osl Calcio Garbagnate che supera Folgore Legnano con un convincente 3-1. I gol di Murgia e Di Lello, insieme a un’autorete avversaria, regalano ai padroni di casa una vittoria meritata.

Union Villa Cassano mette in scena una partita spettacolare contro Sommese 1920, terminata con un clamoroso 5-2. I padroni di casa brillano con le reti di Rizzardelli e Candela, mentre Gornati cerca di tenere in corsa gli ospiti.

Infine, Gorla Minore subisce una pesante sconfitta contro Tradate Abbiate, che si impone con un netto 3-0, chiudendo così una giornata di calcio all’insegna dei gol e delle emozioni.

Prima Categoria – Risultati, marcatori e classifica

Amici Dello Sport – Antoniana 0-1 reti: D’Ascanio

Arsaghese – Valceresio A. Audax 0-0

Faloppiese Olgiate Ronago – Cantello Belfortese 0-3 reti: Fontana, Memaj, Bottinelli

Marnate Gorla Calcio – San Michele Calcio 1-2 reti: Passafiume (M), Verde (S), Verde (S)

Osl Calcio Garbagnate – Folgore Legnano 3-1 reti: Murgia (G), Di Lello (G)

Union Villa Cassano – Sommese 1920 5-2 reti: Rizzardelli (U), Pozzi (U), Candela (U), Rizzardelli (U), Candela (U), Gornati (S)

Gorla Minore – Tradate Abbiate 0-3 reti:

Classifica: Gallarate Calcio 21, Cantello Belfortese 17, Marnate Gorla Calcio 16, Gorla Minore 13, Valceresio A. Audax 12, Folgore Legnano 12, Faloppiese Olgiate Ronago 12, Osl Calcio Garbagnate 10, Tradate Abbiate 10, Antoniana 10, Sommese 1920 10, San Michele Calcio 10, Union Villa Cassano 7, France Sport 6, Arsaghese 4, Amici Dello Sport 2