Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese rimedia la terza sconfitta consecutiva nella partita disputata contro la Giovanile Canzese nel primo pomeriggio di oggi 27 ottobre nel centro sportivo comunale di Gerenzano valida per l’ottava giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Dopo un primo tempo poco dinamico durante il quale le due squadre hanno combattuto in mezzo al campo in cerca di spazi di gioco, il risultato si sblocca all’8′ della ripresa con Brenna che trova il goal dello 0-1 sugli sviluppi di un veloce di contropiede. La squadra ospite, però, non si accontenta e ad un quarto d’ora dal triplice fischio finale raddoppia il vantaggio nuovamente con Brenna che firma, così, la rete della doppietta.

La Giovanile Canzese vince, dunque, per 0-2 contro una Gerenzanese che, dopo una buona prestazione nel primo tempo, non riesce a reagire allo svantaggio. La squadra di Gerenzano perde, così, la terza partita consecutiva in campionato a causa della quale scende all’undicesimo posto del girone a quota 10 punti.

(foto da archivio)