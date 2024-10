Calcio

Nel weekend calcistico, il Cassina Rizzardi si è imposto nettamente sull’Atletico Lomazzo 1907, vincendo 4-0 con una doppietta di Hoxha. Vittoria anche per il S.C. United, che ha battuto il Bulgaro 2-1, grazie alle reti di Volpi e Serpieri. In un’altra partita, il Calcio Menaggio 1920 ha superato il Cdg Veniano per 3-1, con un’ottima prestazione di Zanotta. Bovisio Masciago ha trionfato 4-1 sul Luisago Portichetto, con Zanovello protagonista. Infine, l’Itala ha vinto 2-0 contro l’Ardisci E Maslianico, con un’altra doppietta di Ostarello.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Atletico Lomazzo 1907 – Cassina Rizzardi 0-4 reti: De Boni, Hoxha, Hoxha, Wereko

Bulgaro – S.C. United 1-2 reti: Sagna (B), Volpi (U), Serpieri (U)

Calcio Menaggio 1920 – Cdg Veniano 3-1 reti: Zanotta (M), Cereghini (M)

Gerenzanese – Giovanile Canzese 0-2 reti: Brenna, Brenna

Montesolaro – Monnet Xenia Sport 1-0 reti: Basso La Bianca

Rovellasca 1910 – Limbiate 1-0 reti: Tallarita

Itala – Ardisci E Maslianico 1902 2-0 reti: Ostarello, Ostarello

Bovisio Masciago – Luisago Portichetto 4-1 reti: Zanovello, Zanovello, Stemmi, Davi

Classifica:Bovisio Masciago 19, S.C. United 18, Cassina Rizzardi 17, Ardisci E Maslianico 1902 16, Montesolaro 16, Rovellasca 1910 14, Limbiate 13, Giovanile Canzese 13, Calcio Menaggio 1920 12, Itala 11, Gerenzanese 10, Luisago Portichetto 9, Bulgaro 6, Cdg Veniano 4, Monnet Xenia Sport 3, Atletico Lomazzo 1907 1