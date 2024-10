Calcio

SESTO CALENDE – Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive, il Fbc Saronno torna alla vittoria mettendo ko per 1-2 la Sestese nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 27 ottobre nel centro sportivo comunale Alfredo Milano di Sesto Calende valida per l’ottava giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

La cronaca – Il risultato si sblocca dopo 16 minuti dal via del direttore di gara con i padroni di casa che si portano in vantaggio con Romano che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca in porta. La reazione del Saronno è, però, immediata con la rete di Locati che pareggia momentaneamente il risultato concludendo in porta, anche lui, sugli sviluppi di un corner. Poco prima del duplice fischio del direttore di gara, i saronnesi ribaltano il risultato iniziale con il bomber Pontiggia che insacca in rete a tu per tu con il portiere avversario il pallone ricevuto da una bellissima diagonale di Locati dall’out di sinistra ritornando al goal dopo numerose partite. Nella ripresa entrambe le squadre creano diverse occasioni non riuscendo, però, a concretizzarle. Dopo un ultimo grande spavento per un goal della Sestese all’ultimo secondo annullato per fallo sul portiere saronnese, il direttore di gara fischia la fine del match che decreta la vittoria del Fbc Saronno per 1-2 sui padroni di casa. Il Fbc Saronno, dunque, torna a casa con tre punti che mancavano addirittura dalla vittoria rimediata contro la Vergiatese dello scorso 22 settembre. Con i tre punti odierni, i saronnesi risalgono al settimo posto della classifica a quota 12 a pari merito con Vergiatese e Lentatese. La Sestese, invece, scende al quattordicesimo posto del girone.

