SOLBIATE ARNO – A Solbiate Arno uno dei match clou della domenica d’Eccellenza con la sfida fra la capolista Solbiatese e l’inseguitrice Ardor Lazzate: l’hanno spuntata i padroni di casa di mister Danilo Tricarico vincendo per 2-1 e consolidando dunque la loro leadership.

La partita in sintesi – Ad aprire le marcature i locali a segno dopo 7′ con Scapinello; pari dell’Ardor al 20′ con Fogal. A decidere l’esito della gara al 25′ della ripresa il calcio di rigore trasformato da Scapinello.

Parla mister Tricarico

“Prestazione positiva e vittoria meritata, contro una ottima squadra in questo scontro diretto d’alta classifica” le parole di mister Tricarico della Solbiatese alla fine dell’incontro.

Classifica

Solbiatese 25 punti, Mariano 21, Pavia 18, Ardor Lazzate e Rhodense 17, Caronnese 16, Lentatese, Fbc Saronno, e Vergiatese 12, Ispra, Meda, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Cinisello 9, Legnano 6, Base 96 Seveso 4, Robbio Libertas 1.

