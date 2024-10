Città

SARONNO – Il Cda rinvia l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 “per avere più informazioni” e in una lettera chiede più trasparenza su una “riduzione dei servizi” di cui l’Amministrazione non ha dato conto.

Venerdì sera si è tenuta una nuova riunione del Cda dell’istituzione Zerbi ma la situazione dopo l’attesa nomina del direttore amministrativo non si è rasserenata. Già nella presa d’atto della nomina il Cda ha chiesto chiarimenti in merito al “processo di razionalizzazione e di

riorganizzazione dell’ente strumentale” riportato nell’atto di nomina. Ottenuta la precisazione che si trattava di una “micro-organizzazione nell’ambito del regolamento Zerbi e nel rispetto delle prerogative del Cda, in quanto restano di competenza del consiglio comunale eventuali” il punto è stato approvato.

Rinviato il terzo punto all’ordine del giorno in merito alla “richiesta di trasferimenti comunali e l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027”. La decisione è stata dal Cda dopo aver ascoltato la relazione per avere chiarimenti scritti anche “sui servizi che l’Ente comunale intende trattenere a sè”. Una richiesta a cui ha dato seguito nella giornata di ieri il presidente Giuseppe D’Elia che ha inviato protocollato una lettera rivolta al sindaco Augusto Airoldi e al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli con il verbale del cda.

La missiva sottolinea come la perplessità fronte di una citata “riduzione dei servizi dell’istituzione comunale” su cui il Cda non ha avuto informazioni precise e non è stato preventivamente informato. Non manca una richiesta affinchè le scelte che competono all’ente comunale (siano esse di competenza di giunta o consiglio comunale) siano prese in modo trasparente.

Ma quali sarebbero queste riduzione di servizi che riguardano l’istituzione che ogni giorno accoglie e cura oltre 600 bimbi? Al momento non ci sono informazioni certe ma si parla di novità su pre e post scuola e di novità nella gestione amministrativa e contabile del personale.

