Calcio

Una giornata ricca di emozioni nel campionato, con sfide avvincenti e risultati sorprendenti. Base 96 Seveso ha superato Sedriano con un punteggio di 2-1, grazie alle reti di Ibrahimi e Romeo, mentre Casteggio 1898 ha sconfitto Vergiatese con il medesimo risultato, con Bahirov e De Stradis a segno.

Il match tra Cinisello e Legnano è terminato in parità, 2-2, con Caluschi per i legnanesi e Osnato e Stefanoni per i padroni di casa, mentre La Torre ha pareggiato all’56′. Ispra Calcio e Meda 1913 hanno pareggiato 1-1, con Pescara che ha aperto le danze per i padroni di casa e Pozzoli che ha risposto per gli ospiti.

Lentatese ha ceduto a Rhodense con un 1-3, in una partita dominata da Urso, autore di una doppietta. La sfida tra Mariano Calcio e Caronnese si è conclusa anch’essa 1-1, con le reti di Fumagalli e Doumbia.

Pavia 1911 ha messo in mostra una prestazione straordinaria, vincendo 4-0 contro Robbio Libertas, con le reti di Concina, Bertelli e Poesio, che ha siglato una doppietta. Infine, Sestese Calcio è stato superato da FBC Saronno 1910 con un 1-2, mentre Solbiatese Calcio 1911 ha battuto Ardor Lazzate 2-1, con Scapinello in grande forma

Eccellenza – Risultati, marcatori e classifica

Base 96 Seveso – Sedriano 2-1 reti: Ibrahimi (B), Romeo (B), Italia (S)

Casteggio 1898 – Vergiatese 2-1 reti: Bahirov (C), De Stradis (C)

Cinisello – Legnano 2-2 reti: 19′ pt Caluschi (L), 16′ st Osnato (C), Stefanoni (C), 56′ st La Torre (L)

Ispra Calcio – Meda 1913 1-1 reti: Pescara (I), Pozzoli (M)

Lentatese – Rhodense 1-3 reti: 10′ pt Renner (R), 27′ pt Urso (R), 5′ st Urso (R), 9′ st Diaferio (L)

Mariano Calcio – Caronnese 1-1 reti: Fumagalli (M), Doumbia (C)

Pavia 1911 – Robbio Libertas 4-0 reti: Concina, Bertelli, Poesio, Poesio

Sestese Calcio – FBC Saronno 1910 1-2 reti: Romano (S), Locati (F), Pontiggia (S)

Solbiatese Calcio 1911 – Ardor Lazzate 2-1 reti: Scapinello (S), Scapinello (S), Fogal (A)

Classifica: Solbiatese Calcio 1911 25, Mariano Calcio 21, Pavia 1911 18, Ardor Lazzate 17, Rhodense 17, Caronnese 16, Lentatese 12, FBC Saronno 1910 12, Vergiatese 12, Ispra Calcio 11, Meda 1913 11, Casteggio 1898 11, Sedriano 11, Sestese Calcio 10, Cinisello 9, Legnano 6, Base 96 Seveso 4, Robbio Libertas 1