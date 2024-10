Solaro

SOLARO – Guerre, alleanze tradite, la stirpe umana prossima all’estinzione e un nemico che richiede di essere sconfitto per poter tutelare il pianeta Terra. Si tratta del romanzo urban fantasy del solarese Giacomo Beretta, che verrà pubblicato nel luglio 2025.

Una storia avvincente, a cui non manca una forte tematica ambientalista, che caratterizza la base dell’intera avventura. “Ho scritto questo libro – racconta, infatti, l’autore – perché non dobbiamo dimenticarci di quanto il nostro pianeta stia soffrendo. Credo moltissimo nell’importanza del mezzo, oltre che del messaggio. Questa storia fantasy vuole far riflettere il lettore sulle conseguenze delle nostre azioni e sulla grande responsabilità che è stata affidata all’uomo. Sfruttando la sinergia tra intrattenimento e informazione.

Sono oltre 200 i lettori che, al momento, stanno attendendo il lancio delle vendite e, nel frattempo, hanno scelto di aiutare l’autore acquistando il libro in prevendita. In questo periodo, infatti, la casa editrice ha avviato una fase di prevendite crowdfunding per sostenere il progetto.

Il primo obiettivo, di 200 copie, è stato raggiunto, lasciando ancora due obiettivi da raggiungere.

“Quando l’incuria degli uomini per il pianeta raggiunge il culmine – questa la sinossi del romanzo – un male antico si risveglia, spingendo gli elfi a tornare per guidare le difese della Terra. Il giovane fotografo Matthew Pride e Awa, una ragazza indigena dell’Amazzonia, sono gli ultimi discendenti delle stirpi reali umane e hanno un compito cruciale: risvegliare i nani e fermare l’Orda. Mentre Matt affronta un viaggio pericoloso, Awa scopre in sé una forza inaspettata. Insieme, si trovano ad affrontare un nemico astuto e potente, l’Araldo dell’Ombra, Morkhal. Ma la vera battaglia si gioca alle loro spalle: tra le alleanze tradite e le scelte difficili, Matt e Awa devono crescere e imparare a portare il peso del loro retaggio. Sceglieranno di unirsi, affrontare il destino e combattere per la salvezza di un mondo che, ora più che mai, ha bisogno di speranza. Un’avventura epica che intreccia magia, coraggio e amicizia, in cui il legame con la natura è fondamentale per il futuro dell’umanità.”

