TURATE – Tra i nomi che parteciperanno a Sanremo Giovani c’è anche quello di Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, turatese classe 2000. Il giovane cantante ha, infatti, passato le selezioni per partecipare al programma di Alessandro Cattelan che darà la possibilità ai giovani di avere un posto tra le “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2025.

Non si è trattato di un percorso semplice: i nomi in gara erano 564 e tra questi, una prima selezione ne aveva individuati 46. Nei giorni scorsi le nuove selezioni in via Asiago a Roma fatte dalla commissione musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti, poi l’annuncio ufficiale: Alex Wyse, con la sua canzone “Rockstar”, è tra i 24 artisti che si sfideranno. Il vincitore salirà sul palco dell’Ariston il prossimo Festival: un posto ambitissimo tra i cantautori italiani.

Dopo l’avventura ad Amici nel 2022, da cui è uscito in finale con la sua canzone “Non siamo soli” e che l’ha portato alla fama con milioni di ascolti e concerti sold out, la carriera del giovane turatese proseguirà su Rai2 al programma di Alessandro Cattelan a partire dal 12 novembre. Cinque appuntamenti che porteranno alla finalissima del 18 dicembre, quando si scoprirà il nome del ventiquattresimo partecipante al Festival di Sanremo.

