Cronaca

ROVELLASCA / CISLAGO / TURATE – A Rovellasca, ieri alle 18, in via Battisti una automobile è uscita di strada: sul posto l’ambulanza della Croce azzurra, carabinieri e vigili del fuoco. Un 63enne ha avuto bisogno di assistenza medica ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Turate ieri alle 19.20 tamponamento fra due auto in via Rossini: è stata medicata per lievi contusioni una ragazza di 16 anni.

A Cislago sabato notte alle 2.20 auto fuori strada con 4 giovani contusi: due ragazze di 21 anni, una di 23 anni ed un ragazzo di 21 anni. Nessuno è apparso in condizioni preoccupanti; il fatto è accaduto in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina. Sul posto è iuntervenuta una ambulanza della Croce rossa e la pattuglia dei carabinieri.

(foto archivio)

27102024