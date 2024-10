Calcio

Il weekend di Promozione ha regalato emozioni e risultati sorprendenti. In un incontro avvincente, Aurora Cantalupo e Olimpia Tresiana hanno pareggiato 1-1, con El Karti in rete per gli ospiti al 4′ minuto e il pareggio di Dell’Aera. Un’altra gara emozionante è stata quella tra Besnatese e Universal Solaro, con i padroni di casa che si sono imposti 3-1 grazie alle reti di Mantellini, Deodato e Giardino, mentre Marinuzzi ha segnato per gli ospiti.

Il match tra Ceriano Laghetto e Valle Olona si è chiuso sul punteggio di 1-1, con Riboldi che ha trovato il gol per i padroni di casa e Salatino per gli ospiti. In un’altra partita, Cob 91 ha trionfato contro Academy Uboldo con un convincente 3-1, grazie ai gol di Divieto, Loi e Bonoldi.

Tuttavia, la sfida tra Gavirate e Castanese ha visto i visitatori imporsi 2-1, nonostante il primo gol di Bertuzzo per i padroni di casa. Infine, Morazzone e Calcio Canegrate hanno dato vita a un emozionante 2-2, con gol di Preatoni, Ghizzi, Italiano e D’Angelo. La partita tra Luino 1910 e Verbano Calcio è stata rinviata. Una giornata che ha confermato il grande equilibrio in questa categoria.

Promozione – Risultati, marcatori e classifica

Aurora Cantalupo – Olimpia Tresiana 1-1 reti: 4′ pt El Karti (O), Dell’Aera

Besnatese – Universal Solaro 3-1 reti: 14′ pt, Mantellini (I), 32′ Deodato (B), 30′ st Giardino (B), 49′ st Marinuzzi (B)

Ceriano Laghetto – Valle Olona 1-1 reti: Riboldi (C), Salatino (V)

Cob 91 – Academy Uboldo 3-1 reti: 6′ pt Divieto (C), 12′ pt Loi (I), 19′ pt Bonoldi (C), 5′ st Elli

Gavirate – Castanese 1-2 reti: 4′ pt Bertuzzo (C), 18′ pt Fenoli, 32′ st Morbioli

Morazzone – Calcio Canegrate 2-2 reti: 33′ pt Preatoni (C), 26′ st Ghizzi (M), 33′ st Italiano (M), 43′ st D’Angelo (M)

Accademia BMV – Baranzatese 1948 1-1 reti: Lillo (B)

Luino 1910 – Verbano Calcio rinviata

Classifica: Baranzatese 19, Universal Solaro 19, Morazzone 18, Calcio Canegrate 15, Accademia BMV 15, Besnatese 15, Cob 91 10, Olimpia Tresiana 10, Ceriano Laghetto 9, Valle Olona 9, Castanese 8, Aurora Cantalupo 8, Verbano Calcio 6, Luino 5, Gavirate 4, Academy Uboldo 2