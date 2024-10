news

Pump.fun, una piattaforma di lancio di meme coin basata su Solana, ha annunciato un nuovo token e un potenziale airdrop.

L’annuncio è stato fatto durante un evento su Twitter Spaces che introduce Pump Advanced, l’ultimo terminale di trading della piattaforma progettato per competere con strumenti consolidati come Photon e Bull X.

Il nuovo terminale Pump Advanced, ottimizzato per gli utenti della piattaforma, integra grafici e statistiche sui principali detentori, insieme a funzionalità di attività social in un’unica interfaccia.

Il terminale offrirà commissioni al 0% per il primo mese, per attrarre nuovi trader su Pump.fun, supportando accessi sicuri tramite email e utilizzando il wallet Privy.

Durante l’evento, il co-fondatore di Pump.fun, Sapijiju, ha accennato a piani per il lancio di un token e possibilmente di un airdrop, anche se non è stata confermata alcuna tempistica ufficiale. In risposta a domande, ha dichiarato:

“Stiamo pianificando di lanciare un token in futuro. Non so dirvi quando, solo che prima o poi arriverà. Il nostro airdrop, senza garanzie, sarà probabilmente molto più redditizio rispetto a quello di chiunque altro nel settore.”

Sebbene i dettagli esatti rimangano riservati, si prevede che il token verrà lanciato su Solana, la stessa rete delle attuali offerte di Pump.fun.

La crescita di Pump.fun

Dal suo lancio a gennaio, Pump.fun ha generato oltre 140 milioni di dollari in commissioni attraverso la creazione di oltre 2,5 milioni di token basati su Solana.

La piattaforma ha guadagnato popolarità per aver consentito agli utenti di creare nuovi token rapidamente, contribuendo a alimentare il trend delle memecoin basate sulle celebrità e spettacoli dal vivo virali.

Questa settimana, Pump.fun ha registrato un picco giornaliero di 31.600 nuovi token creati e ha superato 1,1 miliardi di dollari di volume di trading dopo un aumento dell’attività.

Con la sua crescente base di utenti e i nuovi strumenti di trading, Pump.fun continua a consolidare la sua reputazione come piattaforma di riferimento per la creazione e il trading di memecoin, nonostante la crescente concorrenza su altre reti.

In attesa dell’airdrop di Pump.fun, i trader si sono interessati a Memebet Token, un gambling token che prevede un airdrop diviso in due stagioni.

L’airdrop di Memebet Casino

Memebet Token unisce l’accessibilità delle meme coin al settore della GambleFi. La presale del progetto ha raccolto più di 500.000 dollari, con il token MEMEBET venduto a 0,026 dollari.

MEMEBET diventerà il token nativo di un crypto casino, attualmente in via di sviluppo, chiamato Memebet Casino. Su questa piattaforma, sarà possibile depositare e puntare meme coin, per ottenere vantaggi e premi esclusivi.

Per quanto riguarda l’airdrop, questo è stato diviso in due stagioni. La prima stagione dell’airdrop di Memebet Casino, attualmente in corso, è stata dedicata ai primi trader della presale.

Comprando il MEMEBET in presale, i titolari potranno ottenere una parte dell’airdrop di 400 milioni di MEMEBET, ovvero il 20% della fornitura di 2.000.000.000 token MEMEBET.

Inoltre, investendo nella presale, i trader potranno ottenere un accesso anticipato alle funzionalità e ai giochi dell’ecosistema di Memebet Casino, per testare i titoli prima del lancio ufficiale sul mercato.

Una volta terminato la prima stagione e lanciato il Memebet Casino, il team di sviluppo organizzerà la seconda stagione dell’airdrop.

A questa stagione sarà possibile partecipare semplicemente puntando il token MEMEBET sul Memebet Casino, sia sui giochi, sia per scommettere sugli eventi sportivi.

Al momento non si sa a quanto ammonterà il totale della seconda stagione dell’airdrop, tuttavia il team ha affermato che se il crypto casino dovesse avere successo, ci saranno ulteriori airdrop per la community in futuro.