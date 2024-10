Eventi

SARONNO – Una lettura scenica con musiche originali per ricordare il naufragio avvenuto a Lampedusa nel 2013. Si tratta dell’evento “Quel mattino a Lampedusa”: mercoledì 13 novembre, alle 20:30, la cineteca milano metropolis di Paderno Dugnano, in collaborazione con l’equipaggio di terra ResQ di Saronno.

Ad animare la serata saranno lo scrittore Antonio Umberto Ricco’ e il musicista Francesco Impastato. Saranno inoltre presenti Vito Fiorino, soccorritore del naufragio, e Corrado Mandreoli, vicepresidente di ResQ, l’organizzazione che da anni si impegna nel soccorso in mare e nella difesa dei diritti dei migranti. Attraverso la narrazione e la musica, si cercherà di rievocare un evento che ha segnato profondamente la storia recente del nostro Paese, invitando il pubblico a riflettere sulle cause e sulle conseguenze delle migrazioni e sull’importanza della solidarietà.

L’ingresso è a offerta libera e consapevole. Il ricavato della serata sarà devoluto all’equipaggio di terra ResQ Saronno. Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile contattare Silvana al numero 3485634309 o scrivere a [email protected].

A solo mezzo miglio da Lampedusa, all’alba del 3 ottobre 2013 va a picco un barcone stracolmo di profughi. Annegano 368 dei 545 eritrei, somali, etiopi e siriani che erano a bordo. Fuggivano dalle guerre, dalle dittature, dalla povertà. Cercavano protezione e aiuto. Speravano in una vita migliore in Europa. Cosa è accaduto quella mattina? Come si sono salvati i superstiti? Come hanno reagito i Lampedusani e i turisti che si trovavano nelle vicinanze del luogo della tragedia?

A queste domande risponde il testo elaborato da Antonio Umberto Riccò. Scritto sulla base delle dichiarazioni rese dai profughi, turisti e Lampedusani, ma anche dalla Guardia Costiera e da alcuni esponenti politici. Il testo racconta fatti e mette a confronto le varie testimonianze. Integrano la lettura scenica sei brani musicali composti da Francesco Impastato e le fotografie fornite, in particolare, dall’associazione Archivio Storico Lampedusa.

La lettura scenica è stata prodotta ad Hannover da un gruppo di lavoro di volontari italo-tedeschi: per non dimenticare gli oltre 20.000 profughi annegati nel mar Mediterraneo negli ultimi 10 anni e allo scopo di sostenere il lavoro delle associazioni impegnate a favorire una politica più umana verso i rifugiati.

(foto archivio: il centro accoglienza di Lampedusa)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti