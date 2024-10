Upbit ha ufficialmente quotato la coppia di trading MEW/KWR.

MEW è tra le criptovalute con le migliori performance ultimamente,

e ha raggiunto un nuovo massimo storico.

Il rally è avvenuto poco dopo che il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud ha consentito i servizi di trading con la meme coin.

Nel club delle Top 100

Cat in a Dogs World (MEW), una meme coin basata su Solana lanciata all’inizio di quest’anno, ha fatto parlare di sé con un aumento del prezzo del 16%, raggiungendo un nuovo massimo storico di circa $0,01.

Secondo CoinGecko, la capitalizzazione di mercato di MEW è salita brevemente a quasi $1 miliardo, per poi stabilizzarsi a $880 milioni. Questo la colloca attualmente al 95º posto tra le criptovalute più grandi, e al 10º posto tra le meme coin.

L’aumento del prezzo è stato alimentato dalla decisione di Upbit, il principale exchange di criptovalute della Corea del Sud, di quotare la coppia MEW/KRW, rendendola la terza meme coin accoppiata direttamente con la valuta locale.

$mew is now the 3rd memecoin to ever get KRW pair on Upbit, the biggest korean exchange in the world.

the ONLY coins that have KRW pairs are

DOGE SHIB and MEW

— mememillions☆ (@apatheticwhale) October 21, 2024