SARONNO – “Credo che ogni commento sulla bestialità di chi abbandona i rifiuti in questo modo sia superfluo. Ma serve un intervento urgente per ripristinare l’ordine prima che arrivino anche i topi. Le segnalazioni in Comune sono state fatte in diverse occasioni”.

E’ l’accorato appello che arriva da una saronnese che ha segnalato in comunale la presenza di una discarica di spazzatura indifferenziata alle porte del centro. In via Miola sotto il maxi cartellone pubblicitario davanti all’ingresso della piscina comunale in mezzo al verde si trovano diversi sacchetti della spazzatura indifferenziata.

Oltre all’aspetto di decoro “per tutti coloro che entrano in piscina” la saronnese sottolinea il problema di cattivo odore ed igiene “senza contare il rischio dell’arrivo dei topi”.

E non solo. Proteste e amarezza anche in vicolo Santa Marta dove per l’ennesima volta i residenti si trovano a fare i conti con la spazzatura non ritirata. Un problema che si ripropone anche a causa delle auto in divieto. Da quattro giorni diversi sacchi regolarmente conferiti sono abbandonati su ciglio della strada. “Ci chiediamo cosa dobbiamo fare, avendo già segnalato il problema, perchè vengano raccolti oggi e in generale con maggior regolarità”.

