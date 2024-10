Città

SARONNO – Si sono chiusi i battenti della mostra “Intensamente, l’arte, la passione, la vita”. La mostra promossa da Asvap4 in collaborazione con la Cls Sun e il Clan Destino è stata una occasione per toccare con mano come l’espressione artistica sia una delle modalità più efficaci per condividere emozioni, passioni stati d’animo, in altre parole, la nostra vita.

L’esposizione è stata organizzata e voluta da Asvap4, pilastro per la città di Saronno e, più recentemente, anche per Busto Arsizio: da ben 30 anni si occupa di dare sostegno e aiuto a coloro che soffrono di disagio psichico e ai loro familiari, un tema spesso sulle pagine dei giornali, ma ancora purtroppo per molti, un tabù.

Le date della mostra non sono state casuali, ma coincidenti con la Giornata della Salute Mentale che si svolge ogni anno il 10 ed è riconosciuta a livello internazionale dal 1992 come evento per sensibilizzare le persone in merito alla salute mentale.

“Ho visitato la mostra e partecipato ad alcuni eventi che si sono tenuti al suo interno: un incontro del gruppo di auto muto aiuto tra i famigliari di persone con un disturbo psichico e l’incontro conclusivo del percorso per i nuovi volontari della salute mentale”, sottolinea Lara Ferrari direttore dipartimento Dsmd di Asst Valle Olona (sponsor dell’iniziativa), “La salute mentale del nostro territorio beneficia fortemente di queste iniziative che rendono ancora più tangibile come il lavoro di squadra tra pubblico e realtà associative del territorio come Asvap4, storico nostro partner, sia una delle strade più importanti da perseguire per offrire un servizio sempre più vicino ai bisogni delle persone fragili”.

La mostra ha visto la partecipazione di decine di artisti e un numero molto significativo di visitatori.