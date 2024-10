Calcio

La giornata di campionato ha visto numerosi incontri combattuti e ricchi di emozioni. Casatese Merate e Arconatese si fermano sull’1-1 grazie ai gol di Mendola e Menegazzo. Pro Palazzolo espugna Castellanzese per 2-1, mentre il Breno supera di misura il Ciliverghe con un gol di Cristini nel finale. Partita ricca di reti tra Club Milano e Varesina che termina 2-3, così come la netta vittoria per 5-1 della Folgore Caratese sul Fanfulla. Successi anche per Crema e Ospitaletto, mentre Pro Sesto e Desenzano chiudono in parità 1-1.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Casatese Merate – Arconatese 1-1 reti: Mendola (C), Menegazzo (A)

Castellanzese – Pro Palazzolo 1-2 reti: 12′ st Bane (P), 16′ st (P), 18′ st Rusconi (C)

Ciliverghe Calcio – Breno 0-1 reti: 43′ st Cristini (B)

Club Milano – Varesina 2-3 reti: 15′ pt Mazia (V), 39′ pt Rankovic (C), 36′ st Mapelli (V), 45′ st Bertoli (V), 47′ st Costa

Crema 1908 – ChievoVerona 1-0 reti: 8′ pt Akammadu

Folgore Caratese – Fanfulla 5-1 reti: 8′ pt Ferrandino (F), 20′ pt Tomella (F), 37′ pt Simeri (F), 5′ st Martellotta (F), 19′ st Camilleri (F)

Magenta – Nuova Sondrio 0-0

Ospitaletto – Sant’Angelo 1-0 reti: 2′ st Peli

Pro Sesto – Calcio Desenzano 1-1 reti: Sala (P)

Vigasio – Sangiuliano City 3-1 reti: Orfeini (V), 35′ pt Fanini, 45′ pt Vassallo (S), 32′ st Fanini

Classifica:Ospitaletto 26, Varesina 23, Calcio Desenzano 20, Sant’Angelo 20, Pro Palazzolo 20, Pro Sesto 18, Casatese Merate 17, Breno 17, Folgore Caratese 16, Ciliverghe 14, Vigasio 14, Castellanzese 14, Sangiuliano City 13, Crema 13, Magenta 12, Club Milano 11, Nuova Sondrio 10, ChievoVerona 9, Fanfulla 8, Arconatese 6