SARONNO – E’ stato un Trasporto dedicato alla speranza il primo celebrato dal nuovo prevosto monsignor Giuseppe Marinoni oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre, con il maltempo che ha dato una tregua dalla pioggia che ha invitato tanti fedeli a partecipare alla processione iniziata come tradizione dal sagrato della Prepositurale alle 15,30.

La processione, che ha percorso via Portici, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, via Verdi, via San Giuseppe per tornare in piazza Libertà attraverso corso Italia, ha proposto ai tanti fedeli presenti diverse riflessioni e intenzioni sulla speranza da quella da donare ai malati, ai poveri e ai giovani a quella per affrontare le difficoltà di tutti i giorni.

“Quella che richiamiamo a noi – ha spiegato il prevosto davanti ad un sagrato invaso dai fedeli – non è una speranza di facciata non é quella di un’ottimismo a buon prezzo ma quella che ha il volto del crocifisso risolto che oggi ci ha messo in cammino. Il cammino è il primo significato del Trasporto che ci porta a quel Crocifisso Risorto che ci ama tutti. Il Crocifisso risorto ama Saronno”.

Nel corso della cerimonia i sacerdoti di Saronno si sono alternati a portare il Crocifisso con l’ausilio dei volontari e del supporto che permette di rinnovare il rito della processione senza sottoporre la storica ed appena restaurata opera d’arte ad ulteriori sollecitazioni pericolose per la sua conservazione. Particolarmente significativo il tratto in cui il Crocifisso è stato portato dagli scout e l’ultimo, l’arrivo in piazza, in cui è stato portato dal prevosto. Sempre tenendo il crocifisso monsignor Marinoni ha impartito la benedizione che arrivi “nelle strade e nelle case”. Tanti i saronnesi presenti in piazza con un parterre di autorità militari e civili tra cui il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli con i consiglieri Licata, Guaglianone, Lattuada, Rotondi e Cattaneo e gli assessori Musarò e Pagani.

E’ stata anche ricordata la raccolta per il fondo di solidarietà cittadino prima dell’ingresso in chiesa quando il crocifisso è stato posto nella sua abituale posizione riposizionando la corona di spine portata in processione come tradizione.

