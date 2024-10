iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona, in collaborazione con il Centro giovani e l’associazione “L’Aaquilone,” invita tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni a partecipare a “(S)caccia la Paura,” una divertente caccia al tesoro organizzata per le vie del paese in occasione di Halloween.

L’evento si terrà lunedì 28 ottobre, con ritrovo fissato alle 18.15 negli spazi del Centro giovani. Sarà un’occasione per scoprire angoli del paese in un’atmosfera misteriosa e giocosa, sfidandosi in una caccia al tesoro a tema spettrale.

La partecipazione richiede prenotazione: basta inviare un messaggio a Ellen al numero 3386389624 entro venerdì 25 ottobre, specificando i nomi dei partecipanti e se sarà presente un adulto accompagnatore. È raccomandato indossare un costume spaventoso per rendere l’esperienza ancora più divertente e coinvolgente.

(foto archivio)

26102024