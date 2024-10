Sport

MILANO – Ieri sera è andata in scena la terza giornata del campionato di serie B maschile che ha visto gli amaretti vincere sul campo della neopromossa AG Milano per 3-0. Nonostante l’assenza di Claudio Gaggini, infortunatosi alla caviglia sinistra nello scorso match contro Cirié e sostituito ieri da Simone Favaro, i ragazzi di coach Luca Chiofalo sono riusciti a portare a casa il bottino pieno su un campo davvero ostico.

3 punti con cui i biancoblù si assestano a quota 6, dietro alla sola Ciriè, in testa a 8 punti, e al terzetto composto da Limbiate, Garlasco e Novi Ligure (7 punti). Questa la parte alta di una classifica è ancora cortissima, ma comincia forse già a rivelarci qualcosa senza dubbio sul momento delle squadre in questa fase di approccio alla stagione ancora lunghissima.

Qui di seguito le parole post-partita, pubblicate sul profilo social del club, di un coach Chiofalo contento della prestazione dei suoi: “Sono soddisfatto della vittoria da 3 punti, fatto non scontato perché nonostante la squadra avversaria sia neopromossa in campo esprime buon gioco.

Al di là di quello che dice il punteggio finale però a tratti ci siamo messi in difficoltà da soli, provando cose che stiamo allenando in questo periodo, e che ci serviranno sicuramente per il futuro. Grazie però anche al contributo della panchina nel secondo set siamo riusciti a risollevarci e vincere ai vantaggi.

Nel terzo set dopo aver acquisito un ottimo vantaggio ho anche effettuato qualche cambio che ha portato buoni frutti.

Nonostante l’assenza di Gaggini, la squadra ha giocato una buona partita, ma ora però dobbiamo guardare avanti e ricaricare immediatamente le energie per la sfida in casa al Paladozio il prossimo sabato 2 Novembre ore 18 contro Volley 2001 Garlasco PV”.