CASTIGLIONE OLONA – Giovedì 31 ottobre l’appuntamento al Castelli di Monteruzzo in via Marconi 1 con l’evento “Halloween al castello”, che proseguirà fino a tardi con una iniziativa speciale dedicato ai più grandi.

Nella più spaventosa notte dell’anno, riepilogano dal Comune “si ballerà dalle 20, all’aperitivo in maschera con il dg set organizzato dalla Amministrazione civica in collaborazione con Castelleventi e Murnée Bistrotche”. Ingresso libero con possibilità di consumazione. “Vivamente consigliata la presenza in maschera o costume” rimarcano i responsabili dell’ente locale.